Токаев поздравил Путина с днем рождения

7 окт. 16:50

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с юбилеем и отметил его вклад в укрепление стратегического партнерства между государствами, сообщает пресс-служба главы республики.

Токаев прибыл в Санкт-Петербург, где принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ. В ходе мероприятия обсуждались приоритетные направления деятельности организации, планы по укреплению и дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев также поздравил президента Владимира Путина с юбилеем, отметив его вклад в укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и Россией", - сказано в сообщении.