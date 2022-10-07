В ДТП в Сочи пострадали пятеро подростков

7 окт. 16:48

В Сочи произошло ДТП, ВАЗ под управлением подростка опрокинулся в русло реки, пострадали пять человек.

Авария случилась вечером 6 октября на улице Джапаридзе. По предварительным данным, за рулем автомобиля был 16-летний подросток без прав. Он превысил скорость, машину занесло и она съехала в русло реки, где врезалась в бетонную плиту.

С различными травмами госпитализированы 16-летние водитель и пассажир, двое 15-летних пассажиров и 13-летняя пассажирка, информирует отдел пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю.

Материалы по делу переданы на комиссию по делам несовершеннолетних.