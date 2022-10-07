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Мероприятие на Новый год и Рождество отменяются в Санкт-Петербурге

Мероприятие на Новый год и Рождество отменяются в Санкт-Петербурге

Праздничные новогодние и рождественские мероприятия отменяются в Санкт-Петербурге, такое решение было принято на совещании губернатора Александра Беглова с членами правительства города.

"В частности, не состоится концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, традиционный фейерверк, фестиваль огня "Рождественская звезда", а также благотворительный прием в Таврическом дворце", - говорится в сообщении на сайте петербургской администрации.

Сэкономленные деньги направят на приобретение допснаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных.

Уточняется, что новогодние программы для семей с детьми и традиционные "детские елки" отменяться не будут.

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