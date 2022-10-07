Абдоллахиян: Иран не поставляет России оружие для боевых действий на Украине

7 окт. 16:31

Иран не поставлял РФ ранее и не намерен поставлять в будущем оружие для использования в боевых действиях на Украине, заявил глава МИД ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре с финским коллегой Пеккой Хаависто.

Дипломат пояснил, что Тегеран принял такое решение несмотря на военную поддержку, которую оказывает Киеву ряд стран.

"Мы считаем, что решение этого кризиса находится в политической плоскости и любые поставки оружия сторонам конфликта отдаляют перспективы мирного урегулирования", - пояснил иранский министр.