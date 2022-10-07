Собянин поздравил Путина с 70-летием

7 окт. 16:10

Московский мэр Сергей Собянин поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения.

"Сегодня под вашим руководством Россия сражается за свое будущее, за право оставаться сильной и суверенной державой. Мы обязательно победим, и залогом этого являются ваши мудрость и решимость в достижении поставленных целей", - написал он в своем Telegram-канале.

Также глава города выразил благодарность президенту за постоянное внимание к вопросам развития столицы и пожелал Путину крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в трудах на благо России.