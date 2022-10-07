Врач рассказала, что противопоказано делать при стрессе

7 окт. 15:57

Четыре категорических запрета для людей в состоянии стресса перечислила кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог, специалист в области интегративной и превентивной медицины, член ассоциации врачей превентивной медицины Ирина Юзуп, пишет "Доктор Питер".

По словам специалиста, некоторые способы, которыми люди пытаются себя успокоить могут только навредить организму. "Стресс - это нормальная реакция на внешний раздражитель. Дозированно стресс позволяет нам держать в тонусе иммунную и нервную системы. Но вот стресс чрезмерный и спонтанный может навредить и сердечно-сосудистой, и желудочно-кишечной системе, не говоря уже о нервной", - отметила Юзуп.

Первое, чего не стоит делать - переедать. Сахара и трансжиры усиливают действие стресса, ослабляют иммунитет.

Также не стоит спасаться от стресса алкоголем. Спиртные напитки притупляют реакцию, человек перестает трезво оценивать свои поступки и окружающий мир, напомнила врач.

Пить успокоительные горстями при стрессе не стоит - такие препараты обычно имеют фитооснову и обладают накопительным эффектом, так что многократное их употребление в течение дня вряд ли принесет желаемый результат. "Во-вторых, прием аптечных препаратов в чрезмерной дозе - это нагрузка на печень, которая, если вы к тому же принимаете алкоголь и заедаете стресс сладким, уже не справляется", - добавила специалист.

Четвертый пункт - запрет на постоянное потребление новостей. Тревожные новости усиливают стресс. По словам врача, нужно найти баланс, быть в курсе информационной повестки, но потреблять новости дозированно.

Помочь себе в стрессе можно витаминами, зелеными овощами, умеренной физической нагрузкой, дыхательными практиками. По мнению Ирины Юзуп, важно слушать свой организм. И если он просит полежать денек - значит, так и нужно сделать.