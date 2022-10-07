Въезд в Грозный украсил комплекс в виде вайнахских башен

7 окт. 15:52

Многофункциональный комплекс "Минутка", два разновысотных корпуса которого объединяет 36-метровая арка, открыли в Грозном к юбилею президента России.

Здание напоминает родовые башни вайнахов и служит символом въезда в город.

"Последние годы мы наблюдаем активное развитие Чеченской Республики - строится жилье, появляются новые объекты инфраструктуры. Уверен, что этот уникальный по своим техническим и архитектурным характеристикам объект станет очередным украшением города Грозный", - цитирует выступление на открытии вице-премьера РФ Марата Хуснуллина ТАСС.

По словам чиновника, важно, что здание объединяет жилые и социальные объекты, так что оно фактически представляет собой город в городе - именно такими проектами будущее, подчеркнул он.

Хуснуллин уточнил, что комплексное развитие территорий предполагает шаговую доступность всех необходимых услуг для жителей.