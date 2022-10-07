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В Новороссийске введен режим ЧС из-за авиабомбы времен Великой Отечественной войны

В Новороссийске введен режим ЧС из-за авиабомбы времен Великой Отечественной войны

Днем в пятницу в Центральном районе Новороссийска была найдена 100-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны.

Режим ЧС введен в центре города. До даты уничтожения бомбы ограничено движение транспорта по улице Коммунистической от 26 до 46 домов. Приостановлена деятельность организаций, находящихся ы этой районе.

Администрация города добавляет, что Городская поликлиника №1 будет временно проводить прием граждан по адресу Анапское шоссе, 1/3.

Авиабомбу нашли при производстве земляных работ на стройплощадке.

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