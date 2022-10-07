Алиев и Пашинян сделали еще один шаг к миру на Южном Кавказе

Пока Зеленский угрожает России ядерным ударом, а в Швеции объявляют лауреатов Нобелевской премии мира, по соседству, в Праге творится настоящая история. О чем в итоге договорились Алиев, Эрдоган и Пашинян, наступит ли мир на Южном Кавказе, и стоит ли России беспокоиться о своем присутствии в регионе?

6 октября в столице Чехии лидеры стран ЕС и их партнеры собрались на первый саммит Европейского политического сообщества. Одна из целей структуры – поддерживать экономические, гуманитарные и политические контакты Брюсселя со странами европейского континента, не входящими в ЕС. В этом плане основное внимание на пражском саммите было сосредоточено на двух вопросах: отношения Турции и Армении и отношения Азербайджана и Армении. Начнем с первых.

Турецкий и армянский лидеры встретились впервые с 2009 года. Напомним, тогда была предпринята первая попытка нормализовать отношения и открыть границы. Президенты Серж Саргсян и Абдулла Гюль посетили Турцию и Армению, чтобы вместе посмотреть матчи чемпионата мира. Однако "футбольная дипломатия" провалилась, потому что Азербайджан выразил свой протест. Так как в карабахском вопросе Турция поддерживает именно Азербайджан, Анкара дала понять, что не подпишет договор с Ереваном, пока азербайджанский Карабах не будет деоккупирован. Более десяти лет с тех пор Армения и Турция все же хотели восстановить отношения. Армения страдала от экономической блокады, не могла выйти на Европу. А Турция вынуждена была вести бизнес с Азербайджаном по более длинному маршруту. Все нефте- и газопроводы из Азербайджана шли в Турцию через Грузию.

После завершения Карабахской войны осенью 2020 года реальность поменялась. Азербайджан решил карабахскую проблему и освободил свои территории. Сейчас Ереван и Баку готовятся подписать мирный договор. В этих условиях Турция тоже может идти на возобновление контактов. Судя по фото и видео из Праги, Реджеп Тайип Эрдоган настроен весьма оптимистично. Тепло поприветствовав Никола Пашиняна, Эрдоган заявил, что "искренне верит в достижений цели по полной нормализации". Турецкий лидер сказал, что встреча прошла в "дружелюбной атмосфере", и стороны работают над вопросом грузоперевозок, в том числе по воздуху.

Важно отметить, что общение Пашиняна и Эрдогана шло в присутствии президента Азербайджана Ильхама Алиева. Армяно-турецкая нормализация по-прежнему зависит от азербайджано-армянской. При всей сложности здесь ситуация тоже дает надежды на прогресс. Хотя всего три недели назад ВС Армении и Азербайджана вели кровопролитные бои, Алиев и Пашинян говорят о мире, мирный договор готовится и может быть подписан уже до конца этого года, о чем сказал президент Азербайджана.

По итогам встречи стороны подписали совместное заявление, в котором признали территориальную целостность друг друга. На деле это означает, что Пашинян признает суверенитет Азербайджана над Карабахским экономическим районом. Окончательно этот вопрос будет прояснен при подписании мирного соглашения, но Пашинян уже начал готовить общественное мнение в Армении. В конце сентября в одном из интервью он нашел очень удобное оправдание, сказав следующее: "Ни Москва, ни Брюссель, ни Вашингтон не готовы признать независимость Карабаха и не готовы признать Карабах частью Армении. Мы должны принять этот факт".

В трехстороннем заявлении Алиева, Пашиняна и Владимира Путина от 9-10 ноября 2020 года есть пункт об открытии Зангезурского коридора. Баку уже два года добивается его открытия от Армении. Но, как сказал Алиев, Ереван до сих пор не выполняет этот пункт. На это Пашинян ответил, что Армения готова к разблокированию путей, но этого якобы не хочет Азербайджан - весьма странное заявление, учитывая, как нужен Зангезурский коридор Баку для прямого доступа в Нахчыван.

Еще один пункт встречи касается так или иначе России. Пашинян договорился с Эманюэлем Макроном и Виктором Орбаном о размещении в Армении на границе с Азербайджаном гражданской миссии ЕС. Такова реакция Еревана на нежелание ОДКБ участвовать в армяно-азербайджанских боестолкновениях. Пашинян решил сделать ставку на европейских партнеров. Принимая во внимание, что в Армении есть российская база, Армения член ОДКБ и с Европой у России конфликт по Украине, присутствие натовских стран вряд ли обрадует Кремль. Так что успокоение ситуации на Южном Кавказе, выгодное и России, может произойти ценой ослабления влияния в союзной Армении.

Если подводить итоги, то можно сказать, что нормализация между Турцией/Азербайджаном и Арменией обретает второе дыхание. Стороны понимают, что мир выгоден всем. Осталось договориться по конкретным условиям – разблокировке коммуникаций и выводу остатков армянских ВС из Карабаха. Очевидно, Европа в лице Макрона пытается перехватить инициативу у Москвы и стать главным посредником урегулирования на Южном Кавказе. Однако пока вокруг Ханкенди есть российские миротворцы, в Гюмри стоит 102-я военная база, а Азербайджан и Армения официально являются союзниками России, Москва едва ли будет вытеснена из этого процесса.