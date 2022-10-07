В Петербурге стартовал саммит лидеров СНГ

7 окт. 15:22

Неформальный саммит глав государств СНГ проходит в Санкт-Петербурге, встреча организована в Константиновском дворце, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков ранее назвал саммит важным мероприятием в контексте подготовки к запланированному на следующую неделю саммиту СНГ в Астане.

Он также не исключил, что главы стран, участвующие в питерском саммите, поздравят Путина с днем рождения на неформальной встрече.

Открывая встречу, Владимир Путин отметил идею президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании под эгидой СНГ "международную организацию по поддержке и продвижению русского языка". "Мы очень благодарны за это президенту Токаеву, думаю, что это важно для всех, имея в виду, что русский язык, безусловно, является языком межгосударственного общения", - подчеркнул он.

Далее российский лидер заявил, что на предстоящем в Астане саммите СНГ планируется обсудить интеграцию стран Содружества в экономике и политике, вопросы безопасности и многое другое.

"Сегодня у нас есть возможность сверить часы перед предстоящим на следующей неделе в Астане ежегодным полноформатным заседанием Совета глав государств СНГ. На его повестку казахстанское председательство выносит действительно важные темы интеграционного взаимодействия в политике, экономике, в гуманитарной сфере", - сказал он.

Также президент России сообщил о необходимости введения мер разрешения конфликтов на постсоветском пространстве.

"Помимо Украины, где происходят, действительно, трагические события, к сожалению, и между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты. Это, безусловно, требует выработки мер по их разрешению", - подчеркнул Путин.