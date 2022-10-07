Морской курорт появится в Дагестане

7 окт. 15:10

Место под будущий морской курорт выбрано в Дагестане, об этом заявила в ходе круглого стола "Сотрудничество стран Каспийского региона в области туризма" в технопарке "Сколково" глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Море здесь (Каспийское) гораздо теплее Черного, оно мелкое, поэтому идеально подходит для семей с детьми, но пока здесь не хватает качественной инфраструктуры. Поэтому мы видим огромный потенциал курортов на берегу Каспия и уже определили для себя территорию в Дагестане под будущий морской курорт - Каякент", - цитирует ее Минтуризма Дагестана.

Кроме пляжного отдыха, Догузова отметила потенциал Дагестана по другим ключевым направлениям, включая культурно-познавательный и этнографический туризм.