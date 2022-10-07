Кыргызско-российский инвестиционный форум проходит в Баткене

7 окт. 15:00

В Баткенской области 7 октября проходит кыргызско-российский инвестиционный форум, сообщает Российско-Кыргызский Фонд развития.

В мероприятии участвуют представители российских компаний из сфер энергетики, сельского хозяйства, логистики, промышленности и торговли, а также главы российских регионов.

"Мы не только приехали посмотреть, что делает фонд, но и привезли большую делегацию, чтобы она тоже все увидела и подключилась к работе. Это взаимовыгодное сотрудничество и развитие связей", - рассказал начальник управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов.