На границе России и Польши появится электронное заграждение

7 окт. 14:55

Польша возведет "электронное" заграждение на границе с Россией, речь идет о специальных датчиках, тепловизорах и камерах, заявил замглавы МВД и администрации страны Мачей Вонсик.

"Пограничная стража получила новые средства на строительство периметрического заграждения на всей границе с Калининградской областью. В бюджете следующего года есть деньги на то, чтобы быстро построить электронное заграждение, чтобы очень внимательно следить за этой границей, - цитирует его РИА Новости.

Замминистра заявил, что на польско-российской границе сейчас "нет необходимости строить иное заграждение, кроме электронного".