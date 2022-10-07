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На границе России и Польши появится электронное заграждение

На границе России и Польши появится электронное заграждение

Польша возведет "электронное" заграждение на границе с Россией, речь идет о специальных датчиках, тепловизорах и камерах, заявил замглавы МВД и администрации страны Мачей Вонсик.

"Пограничная стража получила новые средства на строительство периметрического заграждения на всей границе с Калининградской областью. В бюджете следующего года есть деньги на то, чтобы быстро построить электронное заграждение, чтобы очень внимательно следить за этой границей, - цитирует его РИА Новости.

Замминистра заявил, что на польско-российской границе сейчас "нет необходимости строить иное заграждение, кроме электронного".

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