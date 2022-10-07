Член сакребуло Мартвили от ЕНД обвинен в насилии над супругой

7 окт. 14:48

Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения члену сакребуло района Мартвили и главе Мартвильской организации "Единого национального движения" Заалу Горозия в насилии над супругой.

Как установило следствие, во время словесной ссоры обвиняемый осуществил физическое насилие над женой, которая получила легкие телесные повреждения, передает Sputnik Грузия.

Случай произошел пятого октября в городе Мартвили, агрессор был задержан в тот же день.

Насилие в отношение члена семьи наказывается общественно полезным трудом на срок от 80 до 150 часов либо лишением свободы на срок до двух лет с ограничением прав, связанных с оружием, или без него.

Прокуратура намерена ходатайствовать о применении меры пресечения в виде лишения свободы.