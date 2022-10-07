Экспорт турецкого изюма может достичь $500 млн

7 окт. 14:34

Производители изюма в Турции ожидают в сезоне 2022-2023 дохода от экспорта в размере $500 млн, пишет Anadolu.

Ежегодно в Турции производится около 4 млн тонн изюма, из них 70% - в провинции Маниса.

Сезон экспорта изюма начинается с 1 сентября, за месяц было поставлено 25 тыс тонн изюма в 62 страны мира, доход составил $41,6 млн, что на 19% меньше, чем в сентябре прошлого года. По словам главы Ассоциации экспортеров сухофруктов Эгейского региона Мехмета Али Ышыка, сокращение экспорта в первый месяц сезона вполне возможно. При этом урожай в этом году увеличился, а значит экспортеры смогут возместить потери за сентябрь.

В прошлом сезоне экспорт вырос достиг 250 тыс тонн изюма на $475 млн. "В этом году, надеемся на объемы экспорта от 275 тыс тонн до 300 тыс тонн. А по доходам нацелены на сумму более $500 млн. Экспортируем изюм в более чем 150 стран мира", - сообщил глава Ассоциации.