В мире пятый месяц подряд растет число нефтегазовых буровых

7 окт. 14:10

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире достигло в сентябре максимум за более чем два года, следует из данных американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

Число нефтегазовых буровых растет пятый месяц подряд во всем мире, в сентябре их работало 1853, на 405 установок больше чем в сентябре 2021 года и на 28 больше, чем в августе.

При этом в США количество буровых снизилось на одну, до 763. В Канаде выросло на десять, до 211.

В Европе в сентябре стало на две действующие буровые установки больше, (106), в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на шесть, до 205 (максимум с марта 2020 года), в Латинской Америке - на восемь, до 180 (максимум с февраля 2020 года), в Африке - на 3 установки больше, (80). Только на Ближнем Востоке число работающих буровых в сентябре не изменилось и составило 308.

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках по всему миру с 1975 года. Рекорд был установлен в 1981 году - 5624 установки, антирекорд - в 2020 году, 1352 буровые.