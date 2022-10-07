"Северный поток-2": быть или не быть?

ЧП на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", предварительно квалифицируемое как диверсия, вызвало шоковую реакцию - как в России, так и в Европе. Взрывы повлекли за собой серьезные экономические и политические последствия, не говоря о влиянии на экологию - все это еще предстоит оценить специалистам.

Хотя детали взрывов пока не известны и европейские правоохранители еще ведут расследование, страны ЕС уже усиливают меры безопасности на своих трубопроводах и в целом на подводных коммуникациях. Российскую сторону к расследованию не допускают.

Вывод из строя "Северных потоков" пришелся на не самый лучший период в российско-европейских отношениях - напомним, что число антироссийских санкционных пакетов, введенных Евросоюзом, уверенно приближается к 10. На этом фоне выделяются озвучиваемые российской стороной сигналы о принципиальной готовности начать поставки газа по нитке B "Северного потока-2", уцелевшей при диверсии, - отметим, что сам газопровод так и не был запущен, хотя и полностью достроен.

Изначально об этом заявлял "Газпром": 3 октября компания сообщила, что снижает давление в этой нитке, откачивая из нее газ, чтобы безопасно обследовать целостность трубы и снизить потенциальные экологические риски. "В случае принятия решения о начале поставок по нитке В "Северного потока-2", природный газ после проверки целостности системы и подтверждения такой возможности надзорными органами будет закачан в газопровод", - подчеркнули тогда в компании.

Позже возможность поставок подтвердил вице-премьер РФ Александр Новак. А сегодня глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил ТАСС, что запуск неповрежденной нитки "Северного потока-2" зависит не от России, а от европейской стороны, в частности, от Германии. "Если будет потребность, они об этом скажут, наверное, можно провести диагностику и запустить эту нитку. Но это европейцы должны принять решение. Пока мы не видим никаких предпосылок", - уточнил депутат.

Не испытывает оптимизма по поводу возможного запуска "Северного потока-2" и заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

"Нет никакой надежды на то, что европейская сторона в итоге пойдет навстречу и решится на запуск "Северного потока-2": европейские руководители в первую очередь не заинтересованы из-за своих личных политических соображений в разворачивании поставок. Кроме того, мы до конца не изучили состояние этой трубы, и в текущих обстоятельствах нет гарантий, что она останется цела, что не повторится подобного рода террористический акт, который был совершен на территории, не контролируемой Россией. Поэтому сама по себе надежность поставок по этому маршруту ставится под сомнение", - подчеркнул он в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа".

Эксперт также напомнил, что диагностика трубы пока не проведена. "Но чисто технически, если соответствующие работы, проведенные "Газпромом" и его партнерами, продемонстрируют, что нитка B газопровода "Северный поток-2" не была повреждена и способна обеспечивать прокачку газа, прокачку газа мы, конечно же, обеспечить можем. Однако, учитывая текущий политический момент, на мой взгляд, без кардинальной смены курса, который ведут наши западные партнеры, ни о какой поставке газа по "Северному потоку-2" не может идти и речи", - указал Александр Фролов.

Он объяснил, что заполненность европейских подземных хранилищ более чем на 90% никоим образом не влияет на ситуацию, так как основная задача - обеспечить надежность газоснабжения в ходе всего отопительного сезона. "И в этом плане мало просто закачать газ в подземные хранилища: должны быть гарантии надежных поставок газа на протяжении всего отопительного сезона, то есть импорт газа в ЕС должен продолжаться. Надежные поставки газа включают в себя как трубопроводные поставки из Норвегии, Алжира, России, Азербайджана, так и поставки СПГ. Надежность газоснабжения из России "благодаря" усилиям наших западных партнеров подорвана, притом местами подорвана буквально. А надежность поставок СПГ минимальна по той простой причине, что дополнительные поставки обеспечены исключительно более высокими ценами на газ в Европе в 2022 году, чем цены в Азии. Как только цены на газ в Европе окажутся ниже, чем в Азии, или равны азиатским, газ сразу развернется и поплывет в Азию. Сейчас СПГ обеспечивает порядка 35-36% всего потребления газа в ЕС, так что даже небольшое сокращение в этом сегменте приведет к значительным потерям", - пояснил заместитель генерального директора Института национальной энергетики.

Отвечая на вопрос о том, что дал бы России запуск второй нитки "Северного потока-2", Александр Фролов заявил, что это стало бы "большой геополитической победой". "Это было бы признанием некоего поражения европейской стороны, если нам в принципе интересно признание их поражения. Помимо этого, конечно, мы увеличим поставки газа в ЕС, а это деньги. Наконец, это дало бы частичное восстановление экономических и политических связей с Евросоюзом, стало бы мостиком, который позволил бы в будущем преодолеть все преграды, установленные в рамках многочисленных санкционных пакетов. Но, так как в Европе это тоже прекрасно понимают, ни о каком запуске речи быть не может", - заключил эксперт.

А ведь от восстановления хотя бы одной нитки из четырех выиграют все стороны - это будет та самая ситуация win-win. Остается надеяться, что здравый смысл и экономическая целесообразность все же возобладают над геополитикой.