Жапаров поздравил Путина с юбилеем

7 окт. 13:55

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и поздравил его с днем рождения.

"Садыр Жапаров тепло поздравил Владимира Путина с 70-летним юбилеем, пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности", - сообщает пресс-служба президента республики.

Лидеры Кыргызстана и России обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, взаимодействие в рамках интеграционных объединений. Подтверждена готовность к выводу отношений двух стран на качественно новый уровень.