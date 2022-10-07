В горах Ингушетии появится форелевое хозяйство

7 окт. 13:40

Компания ООО "Обанхи" построит в горах Ингушетии товарно-форелевое хозяйство с целью развития туризма в регионе, пишет "Интерфакс".

"Проект предполагает создание предприятия по организации проточного товарного форелеводства в горном Джейрахском районе на 2 тыс тонн в год радужной форели и 200-300 тонн в год осетрины (осетра и стерляди)", - рассказал представитель Минэкономразвития Ингушетии.

Сроки реализации проекта - 2022-2025 год, объем инвестиций оценивается в 100 млн рублей, "Обанхи" вложит в проект собственные средства.

Компания была создана в Ингушетии в августе 2011 года. Ее основная деятельность - производство питьевой минеральной воды, также компания занимается пресноводным рыбоводством.