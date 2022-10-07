"Пьяное" ДТП с трагическим исходом стоило жителю Дагестана 5 лет свободы

7 окт. 13:35

В Дагестане осудили местного автомобилиста, насмерть сбившего ребенка, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

"В мае в Избербаше подсудимый в алкогольном опьянении на автомобиле "Мерседес-Бенц" превысил скоростной режим, не справился с управлением и сбил 11-летнюю девочку, которая скончалась на месте аварии", - сказано в сообщении.

Ранее осужденного привлекали к ответственности за повторное вождение в нетрезвом состоянии. Кроме того, он не раз был наказан за нарушение правил.

Мужчину признали виновным по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ ("нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Он был приговорен к 5 годам колонии-поселения.