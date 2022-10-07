Аномальное тепло снова возвращается на Юг России

7 окт. 13:23

В начале следующей недели на российский юг вернется тепло, его принесет антициклон с юга Европы, рассказал ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В предстоящие выходные дни неустойчивая погода, местами с дождями, еще сохранится на юге Краснодарского края, на юге Ставрополья, в республиках Северного Кавказа. В горах в понедельник еще пройдет мокрый снег. На юге страны циклон, кроме Крыма, будет кружиться до вторника включительно. Но затем на следующей неделе так называемое бабье лето вновь установится на большей части юга нашей страны", - заявил синоптик.

С понедельника прогнозируется много солнца, такая погода немного продлит бархатный сезон.