Генерал Мурадов стал командующим Восточного военного округа

7 окт. 13:06

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о назначении героя России генерала Рустама Мурадова командующим Восточным военным округом.

"Наш земляк, Герой России Рустам Усманович Мурадов назначен командующим Восточного военного округа - одного из самых мощных по боевому составу военных округов страны", - написал он в Telegram-канале.

Меликов подчеркнул, что гордится дружбой с Мурадовым и считает данное решение о назначении правильным.

Напомним, с 25 декабря 2018 года Мурадов занимал пост заместителя командующего войсками Южного военного округа. С 11 ноября 2020 года по 9 сентября 2021 года командовал Российским миротворческим контингентом в Карабахе.