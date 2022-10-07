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В посетителя кафе стреляли в Шымкенте

В посетителя кафе стреляли в Шымкенте

В Шымкенте из огнестрельного оружия был ранен посетитель кафе, стрелявшие скрылись.

В одном из городских кафе неизвестные стреляли в посетителя, после чего скрылись с места преступления. Пострадавший находится в реанимации. Инцидент произошел под утро 7 октября.

Полиция Аль-Фарабийское района в ходе оперативно-розыскных мероприятий установила автомобиль ВАЗ-21014, в салоне которого обнаружены два ружья с патронами. В настоящее время проводятся мероприятия по задержанию подозреваемых.

Возбуждено уголовное дело в связи с покушением на убийство.

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