Россия и ЕС продолжают сотрудничать в области мирного атома

7 окт. 12:36

Евросоюз продолжает сотрудничать с российской стороной в области мирного атома, санкции против России ни в какой мере не затрагивают сотрудничество в этой сфере. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале.

"ЕС твердо намерен избегать угроз для ядерной безопасности. В связи с этим никакие меры настоящего регламента не направлены на подрыв безопасности гражданских ядерных объектов, сотрудничества в ядерной сфере", - указано в нем.

Ранее сообщалось, что накануне ЕС ввел восьмой пакет антироссийских санкций. В него вошли новые экономические ограничения и расширенный список персональных санкций.