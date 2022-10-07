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Россия и ЕС продолжают сотрудничать в области мирного атома

Россия и ЕС продолжают сотрудничать в области мирного атома

Евросоюз продолжает сотрудничать с российской стороной в области мирного атома, санкции против России ни в какой мере не затрагивают сотрудничество в этой сфере. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале.

"ЕС твердо намерен избегать угроз для ядерной безопасности. В связи с этим никакие меры настоящего регламента не направлены на подрыв безопасности гражданских ядерных объектов, сотрудничества в ядерной сфере", - указано в нем.

Ранее сообщалось, что накануне ЕС ввел восьмой пакет антироссийских санкций. В него вошли новые экономические ограничения и расширенный список персональных санкций.

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