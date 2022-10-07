Более сотни армянских мин обезврежено в Кельбаджарском и Дашкесанском районах (ФОТО, ВИДЕО)

7 окт. 12:23

В ходе разминирования инженерно-саперные подразделения армии Азербайджана нашли армянские мины на территории Кельбаджарского и Дашкесанского районов, такое сообщение опубликовало Минобороны Азербайджана.

В Кельбаджарского районе было обезврежено с соблюдением мер безопасности 79 противопехотных мин типа ПМН-Э и две противотанковые мины типа ТМ-62М, а в Дашкесанском районе - 53 противопехотные мины типа ПМН-Э и четыре противопехотные осколочные мины типа ОЗМ-72.

В МО АР напомнили, что международное гуманитарное право, Оттавский договор от 1997 года запрещают производство, хранение, транспортировку и использование противопехотных мин.

"Однако несмотря на это, на освобожденных территориях обнаруживается значительное количество мин, произведенных в Армении после Отечественной войны. Противопехотные мины, закопанные в целях гибели людей, представляют серьезную опасность для жизни как гражданских лиц, так и военнослужащих", - подчеркнули в министерстве.

Разминирование освобожденных территорий Азербайджана продолжается.