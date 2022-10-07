Крупный производитель бумаги продал бизнес в России

Компания по производству бумаги SvetoCopy Sylvamo завершила продажу своего бизнеса в России за $420 млн, сообщает пресс-служба фирмы.
"Sylvamo объявляет о том, что достигла договоренности и завершила продажу своего бизнеса в России в пользу Pulp Invest Limited Liability Company за 420 миллионов долларов", - сказано в сообщении.
Уточняется, что в связи с курсовой разницей и расходами на транзакцию Sylvamo получила около $390 млн.
При этом, как заявил глава компании Жан-Мишель Рибейра, фирма направит $325 млн от полученных средств на погашение долговых обязательств.