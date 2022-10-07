Президент Абхазии поздравил Владимира Путина с юбилеем

7 окт. 12:00

Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил российского лидера Владимира Путина с 70-летием. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте президента республики.

"Благодаря вашей решительности в деле защиты национальных интересов Российской Федерации, политической дальновидности, принятию выверенных и сложных решений обеспечивается защита российского народа, устойчивое развитие страны. Сплоченный многонациональный народ Российской Федерации под Вашим руководством достойно отвечает глобальным вызовам и угрозам", - говорится в поздравлении.

Бжания добавил, что Путин принадлежит к числу самых влиятельных мировых лидеров современности, пользуется неизменной поддержкой россиян. По его мнению, с именем Путина неразрывно связано укрепление российской государственности, авторитета страны в качестве одной из мощнейших держав на международной арене, отстаивающей справедливый миропорядок.

Абхазский лидер пожелал президенту России крепкого здоровья, а также успешного воплощения в жизнь планов и начинаний.