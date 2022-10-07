Мурал с цитатой Путина украсил центр "Машук" в Пятигорске

7 окт. 11:56

Мурал с цитатой президента РФ Владимира Путина, посвященной знаниям, открыли на фасаде одного из зданий в Центре "Машук" в Пятигорске ко дню рождения главы государства, сообщил заместитель генерального директора Российского общества "Знание", руководитель Центра Знаний "Машук" Антон Сериков.

"Сегодня, в момент запуска первого просветительского марафона в центре "Машук", в момент запуска первой официальной образовательной программы, мы открываем еще одно творение, еще один элемент в картинной галерее центра знаний "Машук" под открытым небом", - сказал он на церемонии открытия мурала.

На мурале изображена цитата Путина: "Самой лучшей валютой 21 века являются знания", а также слово "знание".