На курорте "Мамисон" организовано временное электроснабжение

7 окт. 11:36

Временную линию электропередачи подвели к территории строящегося курорта "Мамисон" в Северной Осетии, говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства республики по итогам видеоконференции премьера республики Бориса Джанаева и заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова.

"Речь шла о создании инженерной инфраструктуры. В настоящее время разработана проектно-сметная документация по газификации объекта, которая проходит экспертизу. Для обеспечения курорта электроснабжением построена временная линия электропередачи, а также трансформаторная подстанция", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на территории будущего курорта проведена ревизия водозаборного сооружения, подготовили резервуары и скважины. Также была проведена волоконно-оптическая линия связи для подключения к сети Интернет.