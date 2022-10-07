Два новых знака появятся на дорогах России

7 окт. 11:34

Два новых дорожных знака утверждены постановлением правительства РФ.

"Один из них обозначает зарядку для электромобилей, а второй информирует о запрете движения автобусов", - говорится в сообщении на сайте кабмина.

Знак, извещающий о запрете движения автобусов, создан в связи с практикой ограничения движения автобусов в городах, где проходили матчи ЧМ по футболу 2018 года. "При этом данный знак не запрещает движение автобусов, следующих по маршрутам общественного транспорта, и школьных автобусов", - поясняется в сообщении.