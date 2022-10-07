В России за сутки коронавирусом заболели свыше 22 тысяч граждан

7 окт. 11:13

В России за минувшие сутки выявили 22 268 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 624, в Санкт-Петербурге - 1 443, в Подмосковье - 751. В Краснодарском крае - 490, в Ставропольском крае - 367, в Крыму - 124, в Дагестане - 41, в Кабардино-Балкарии - 120, в Адыгее - 50, в Карачаево-Черкесии - 32, в Чечне - 12, в Северной Осетии - 54, в Ингушетии - 15.

Общее число инфицированных в России достигло 21 163 942.

Госпитализированы за сутки 2 025 человек. Выздоровели 39 573 пациента, за все время - 20 347 142.

Умер за сутки 104 человека, с начала пандемии – 387 991.