Эрдоган посетит Астану 12-13 октября

7 окт. 11:10

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Астану с двухдневным государственным визитом на следующей неделе, сообщает пресс-служба президента Казахстана.

"12-13 октября Астану с государственным визитом посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 13 октября под председательством Касым-Жомарта Токаева в Астане пройдет VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). "В рамках форума президент Казахстана проведет серию двусторонних встреч с главами государств и правительств, а также с руководителями международных организаций", - добавили в пресс-службе.

Также на следующей неделе Астану с государственным визитом посетит эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.