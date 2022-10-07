Ставропольский романтик украл барсетку ради девушки

7 окт. 11:58

В Ставропольском крае местный парень украл барсетку, чтобы купить девушке плюшевого медведя, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Инцидент произошел в Кочубеевском округе края. Ранее судимый 24-летний житель хутора Черкасского возвращался из Армавира на такси. Он попросил водителя заехать на шиномонтажную станцию, где работал его знакомый.

Преступник, застав своего приятеля спящим и увидев на столе барсетку и мобильный телефон, забрал чужое имущество, овладев 90 тыс рублей.

Отмечается, что на украденные деньги парень купил цветы и плюшевого медведя за 10 тыс рублей, которые подарил близкой родственнице. Он также приобрел алкоголь и расплатился за поездку в такси.

На злоумышленника было заведено уголовное дело. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.