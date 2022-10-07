Члены ячейки ИГИЛ готовили теракт на Ставрополье

7 окт. 10:52

Участников законспирированной ячейки запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ задержали за подготовку теракта на Ставрополье, такое сообщение распространил ЦОС ФСБ РФ.

"ФСБ РФ в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Ставропольского края вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещенной в России международной террористической организации "ИГИЛ"", - цитирует его РИА Новости.

Предполагается, что члены ячейки собирались по указанию зарубежных эмиссаров устроить теракт на объекте транспортной инфраструктуры, во время подготовки к нему они были задержаны в Ставрополе.

В результате обысков по местам проживания подозреваемых были найдены и изъяты компоненты и поражающие элементы, которые они купили для изготовления бомбы, а также средства конспиративной связи.

Открыто уголовное дело по статье о приготовлении к теракту, фигуранты дали признательные показания. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.