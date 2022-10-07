Рахмон поздравил Путина с юбилеем

7 окт. 10:46

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил российского лидера Владимира Путина с 70-летием и указал на ценность отношений двух стран.

Поздравление опубликовано на сайте главы республики.

"Мы дорожим достигнутым уровнем отношений стратегического партнерства с близкой нам Россией и в дальнейшем будем прилагать все необходимые усилия для расширения сфер взаимовыгодного сотрудничества двух стран на благо наших народов", - сообщил Рахмон.

"Вас как сильного, мудрого и волевого лидера отличает решимость в отстаивании национальных интересов вашей страны. В этой связи хотел бы отметить ваш огромный вклад в дело развития и процветания России, а также укрепления ее позиций на международной арене", - отмечается в поздравлении.

Рахмон высоко оценил значимые заслуги Путина в последовательном углублении таджикско-российских отношений дружбы и многопланового сотрудничества.

Он пожелал президенту РФ "крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни и новых достижений во имя благополучия дружественной России". Российскому народу таджикский лидер пожелал мира и устойчивого прогресса.