Скорость электросамокатов снизили в РФ

7 окт. 10:27

Россиян можно передвигаться на электросамокатах не быстрее 25 км/ч, говорится в измененных правилах дорожного движения, которые утвердило правительство, сообщает пресс-служба кабмина РФ.

"Теперь электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили особый статус — средства индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 километров в час", - сказано на сайте.

Движение средств будет регулироваться специальными знаками. Вес электротранспорта, который двигается по тротуарам, а также вело- и пешеходным дорожкам, не должен превышать 35 килограмм.