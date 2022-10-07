Пражский шаг к миру: Армения признала территориальную целостность Азербайджана 

Накануне в Праге вершилась история Южного Кавказа. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели сразу три раунда переговоров, итогом которых стало согласие армянской стороны на применение первого и второго принципов мирного договора между Баку и Ереваном, касающихся территорий двух стран. Лидеры двух республик подписали заявление, по которому Азербайджан и Армения взаимно признают территориальную целостность друг друга.

Встречи проходили на полях первого саммита Европейского политического сообщества, куда собралось руководство большинства стран европейского континента. Первая из них была неформальной – Ильхам Алиев и Никол Пашинян сели за небольшой столик вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чуть позже к ним присоединился президент Франции Эммануэль Макрон. Второй раунд был четырехсторонним, с тем же Макроном и главой Евросовета Шарлем Мишелем в качестве посредников. В том же составе политики собрались еще раз уже в ночь на 7 октября, после двусторонних переговоров Эрдогана и Пашиняна, и на ней было выработано итоговое заявление.

Ключевой пункт заявления – Баку и Ереван подтвердили приверженность Уставу ООН и Алматинской декларации от 21 декабря 1991 года о присоединении Азербайджанской Республики и Республики Армения к СНГ. Таким образом было подтверждено взаимное признание территориальной целостности и суверенитет друг друга в соответствии с этими документами. Прежде всего это значит, что современные Азербайджан и Армения выбрали точку отсчета для дальнейшего процесса делимитации границы и будут работать над определением рубежей по картам, существовавшим на момент подписания Алматинской декларации. Армянские власти наконец решили, по какой логике они готовы устанавливать границу, и дальнейшие заседания делимитационной комиссии Азербайджан-Армения будут проходить на основе Пражского заявления.

Но также это значит, что Армения обязалась полностью закрыть сепаратистский проект в Карабахе. Ильхам Алиев накануне неоднократно заявлял, что будущее карабахских армян в азербайджанском обществе и государстве – это внутреннее дело Азербайджана, и эта позиция не нашла никаких возражений у Никола Пашиняна. Тема участия Еревана в жизни Карабахского экономического района АР отправлена в прошлое вслед за армяно-азербайджанским конфликтом. Сегодня Армению интересуют только ее собственные отношения с Азербайджаном, поскольку, как отмечалось ранее, реваншистская программа Еревана лишилась поддержки внерегиональных игроков и армянские власти больше не могут извлечь никакой пользы из карабахского сепаратизма.

Польза для Еревана от обязательства закрыть сепаратистский проект в Карабахе в другом: Никол Пашинян договорился с Мишелем и Макроном о включении миссии Евросоюза в работу по делимитации армяно-азербайджанской границы. Миссия будет работать с армянской стороны и пока что только до середины декабря, ее официальная цель – "укрепление доверия и оказание поддержки" работы делимитационной комиссии Азербайджан-Армения. Азербайджан согласился контактировать с этой миссией только по тем вопросам, которые определит сам как затрагивающие его интересы.

Таким образом Никол Пашинян добился возвращения в регион сил Запада, пока что в виде "гражданской миссии", которая де-факто создает альтернативу российским консультациям по делимитации границы. Если ему не будет нравиться работа двусторонней комиссии с консультативным участием Москвы, он станет настаивать на использовании отчетов миссии ЕС. Вместе с ежедневными заявлениями армянских политиков о неудобстве членства Армении в ОДКБ это создает четкую картину просачивания западного присутствия в регион через Ереван. На сей раз Франция как страна с крупнейшей в Западной Европе армянской диаспорой берет на себя роль тарана, а структуры ЕС обеспечивают дипломатическое прикрытие.

В этом плане крайне важным будет сегодняшний неформальный саммит глав стран СНГ в Санкт-Петербурге. Москва все-таки не намерена терять инициативу в армяно-азербайджанском урегулировании или позволять режиму Никола Пашиняна ослаблять российско-армянские связи. Договорившись в присутствии европейцев взаимно признать территориальную целостность по документу, изначально разработанному Россией, сегодня Ильхам Алиев и Никол Пашинян наверняка обсудят дальнейшую работу по мирному договору с Владимиром Путиным. Пока урегулирование движется в соответствии с российскими национальными интересами на Южном Кавказе, Москва будет согласна на сотрудничество с европейцами, однако деятельность Парижа и Брюсселя должна оставаться в рамках конструктивной работы и не давать деструктивных эффектов.

Стоит добавить, что очень важным было не только подписание Пражского заявления, но и свободное общение лидеров Азербайджана и Армении в кулуарах саммита Европейского политического сообщества – как друг с другом, так и с Эрдоганом и Макроном. Для премьер-министра Армении это была первая личная встреча с президентом Турции, для Еревана – первые армяно-турецкие переговоры высшего уровня с осени 2009 года. Никол Пашинян вел себя несколько скованно, много жестикулировал защитными жестами, часто хмурился, а Алиев и Эрдоган, в свою очередь, говорили с ним спокойно и открыто, подчеркивая, что у Азербайджана и Турции нет агрессивных планов на Армению, они хотят лишь добиться долговременного мира в регионе, и сами настроены исключительно на мир.

Активность их диалога накануне может быть признаком того, что Армения все-таки отказывается от государственной модели "осажденной крепости", закрывает реваншистские и сепаратистские проекты и открывает себя нормальному сотрудничеству с соседями по Южному Кавказу. Посмотрим, как будут развиваться события в дальнейшем, в том числе сегодня на встрече с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.