Больше всего банкротов проживает в Краснодарском крае

7 окт. 10:23

Лидером России по числу банкротств жителей с начала года стал Краснодарский край, пишут "Известия" со ссылкой на данные "Федресурса".

Всего в стране с январе – сентябре суды признали банкротами 194,1 тыс граждан, в том числе ИП. Число обанкротившихся россиян увеличилось на 41,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом темпы роста числа личных банкротств замедлились почти вдвое.

В Краснодарское крае больше всего новых банкротов - 9,5 тыс человек, в Московской области - 9,41 тыс, в Москве - 9,29 тыс.

Отмечается, что свыше 96% процедур банкротств граждане инициируют сами.