Президент Грузии Cаломе Зурабишвили наградила грузинских ученых орденом "Сияние", об этом сообщает ее пресс-служба.
Академик Тамаз Гамкрелидзе был награжден за особый вклад в строительство грузинского государства и представление грузинской науки за рубежом.
Ректор Тбилисского государственного университета имени И. Джавахишвили Георгий Шарвашидзе - за научно-исследовательскую деятельность, развитие отношений с научно-исследовательскими центрами мира, содействие в установлении научных отношений с иностранными учеными.
Орден также получили доктор философии Тамара Драгадзе, шумеролог Нино Самсония и хеттолог международного ранга Ирине Татишвили.
Церемония награждения состоялась во Дворце Орбелиани.