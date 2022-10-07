7 окт. 10:22

Президент Грузии Cаломе Зурабишвили наградила грузинских ученых орденом "Сияние", об этом сообщает ее пресс-служба.

Академик Тамаз Гамкрелидзе был награжден за особый вклад в строительство грузинского государства и представление грузинской науки за рубежом.

Ректор Тбилисского государственного университета имени И. Джавахишвили Георгий Шарвашидзе - за научно-исследовательскую деятельность, развитие отношений с научно-исследовательскими центрами мира, содействие в установлении научных отношений с иностранными учеными.

Орден также получили доктор философии Тамара Драгадзе, шумеролог Нино Самсония и хеттолог международного ранга Ирине Татишвили.

Церемония награждения состоялась во Дворце Орбелиани.