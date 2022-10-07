Патриарх Кирилл поздравил Путина с юбилеем

7 окт. 10:15

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента РФ Владимира Путина с 70-летием. Поздравление главы РПЦ опубликовано в пятницу на сайте Московского патриархата.

В поздравлении говорится о том, что Путин за годы многолетней работы преобразил Россию, укрепил ее суверенитет и защитил национальные интересы.

"За многие годы неустанных трудов на ключевых государственных постах вы стяжали репутацию национального лидера, беззаветно преданного Отечеству, искренне любящего Родину и отдающего ей все свои силы, способности и дарования. <...> Преображение облика России, укрепление ее суверенитета и обороноспособности, защита национальных интересов, поступательное социально-экономическое развитие, забота о благополучии сограждан - вот лишь некоторые из очевидных и неоспоримых результатов многолетней совместной работы различных ветвей власти и общественных институтов, осуществляемой под вашим руководством", - сказано в поздравлении.

Патриарх добавил, что за последние годы была создана уникальная модель сотрудничества, выстроился доверительный и взаимополезный диалог. В этой связи глава РПЦ выразил надежду, что сложившееся плодотворное сотрудничество будет и далее помогать консолидации народа, сохранению богатого исторического, духовного и культурного наследия России.