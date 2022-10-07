Армения отправляет парламентскую делегацию в Россию

7 окт. 10:08

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян отправится с визитом в Россию, говорится на сайте парламента.

Визит в Москву продлится с 9 по 12 октября. В делегацию войдут 16 человек, это депутаты Ваге Галумян, Бабкен Тунян, Алексей Сандыков, Гурген Арсенян, Айк Саргсян, Марина Захарян, Тарон Маркарян и восемь сотрудников различных управлений аппарата законодательного органа.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня отправился в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите СНГ.