Президент Туркменистана поздравил Путина с юбилеем

7 окт. 10:02

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравление президенту РФ Владимиру Путину - 7 октября российскому лидеру исполняется 70 лет.

Текст поздравления приводит газета "Туркменистан".

"В такой знаменательный день вашей жизни отрадно отметить, что в укреплении и развитии двусторонних отношений между Туркменистаном и Российской Федерацией большое значение имеет уделяемое вами глубокое внимание", - говорится в послании.

Лидер Туркменистана подчеркнул, что сотрудничество двух стран носит долгосрочный перспективный характер. "И мы готовы во благо наших народов приложить все усилия к его дальнейшему расширению", - отметил он.

Бердымухамедов пожелал Путину крепкого здоровья, счастья и успехов в ответственной государственной деятельности, также он пожелал российскому народу прогресса и процветания.