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Первый в России завод щелочных батареек появится в Краснодарском крае

Первый в России завод щелочных батареек появится в Краснодарском крае

Компания "АБ-Бэттэрис" намерена запустить первое в России производство щелочных батареек, которое создается на Кубани, до конца 2024 года, рассказали в краевом департаменте промышленной политики.

Предприятие мощностью 340 млн батареек в год создадут в Крымском районе, объем инвестиций составляет 1 млрд рублей, передает "Интерфакс".

В ведомстве напомнили, что российский рынок элементов питания почти полностью зависит от импорта, так что открытие завода позволит избежать дефицита батареек, а его продукция быстро займет освободившуюся нишу.

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