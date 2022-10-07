Первый в России завод щелочных батареек появится в Краснодарском крае

7 окт. 9:54

Компания "АБ-Бэттэрис" намерена запустить первое в России производство щелочных батареек, которое создается на Кубани, до конца 2024 года, рассказали в краевом департаменте промышленной политики.

Предприятие мощностью 340 млн батареек в год создадут в Крымском районе, объем инвестиций составляет 1 млрд рублей, передает "Интерфакс".

В ведомстве напомнили, что российский рынок элементов питания почти полностью зависит от импорта, так что открытие завода позволит избежать дефицита батареек, а его продукция быстро займет освободившуюся нишу.