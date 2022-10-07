Отец и трое сыновей отравились газом под Алматы

7 окт. 9:47

В Алматинской области произошла трагедия - отец и трое сыновей насмерть отравились газом, их нашла вернувшаяся с работы мать семейства.

Региональный департамент по ЧС сообщает, что случай произошел в дачном обществе "Жомарт" в Илийском районе, куда семья переехала из Тараза два месяца назад.

Женщина устроилась на работу поваром в школу, утром 6 октября муж отвез ее на работу и вернулся домой. Вечером женщина обнаружила всю семью без признаков жизни.

"По приезду спасателей было установлено, что мужчина 1970 года рождения и его трое сыновей − один 2009 и двое 2014 годов рождения получили отравление от газового баллона пропан", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 25-литровый баллон был подключен к самодельной газовой отопительной печи.