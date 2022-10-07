Лицей для одаренных детей открылся в Ингушетии

7 окт. 9:39

Лицей - центр для одаренных детей, который будет работать по аналогии с образовательным центром "Сириус", заработал в сельском поселении Яндаре в Ингушетии в рамках нацпроекта "Образование", об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

"Проект реализован с учетом опыта образовательного центра "Сириус", в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". В Центре школьники будут обучаться по трем направлениям: "Наука", "Искусство" и "Спорт", а образовательный процесс будет организован по тематическим сменам, которые длятся от 14 до 24 дней, в том числе в формате тематических летних школ", - пояснили в ведомстве.

Центр будет действовать в спальном корпусе. Пребывание в лицее будет круглосуточным.

Кроме профильных, в центре будут реализованы общеобразовательные программы, а также дистанционные и интенсивные образовательные программы. На каждом направлении будут до 75 человек, которых отберут по прозрачным критериям на основе реальных достижений.