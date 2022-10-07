Эрдоган: мы адекватно ответим тем, кто угрожает нашей безопасности

7 окт. 9:26

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкаре не о чем говорить с Афинами, однако ожидает, что ЕС пригласит Грецию к двустороннему диалогу.

"Многие страны на саммите в Праге ожидали от Турции шагов по улучшению отношений с Грецией. Но сейчас нам не о чем говорить с Грецией", - цитирует Эрдогана Anadolu.

По его словам, Анкара ожидает, что "ЕС пригласит Грецию к двустороннему диалогу вместо того, чтобы поддерживать ее незаконные инициативы под предлогом солидарности сообщества".

Также президент подчеркнул, что Турция готова дать адекватный ответ стране, угрожающей ее безопасности.

"Пусть это слышит не только Греция. Мы можем прийти внезапно однажды ночью, независимо от того, какая страна нападет на нас. Они должны знать об этом", - предупредил он.