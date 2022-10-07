Названы три курорта России с самым продолжительным бархатным сезоном

7 окт. 9:24

На части курортов Краснодарского края бархатный сезон еще продолжается, он может завершится к началу следующей недели, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Синоптик рассказал, что в Крыму вода в море уже остыла до 19-20 градусов, сезон завершен. Последние дни бархатного сезона идут и на Кубани.

"В Краснодарском крае к началу следующей недели максимальная температура будет 17-20 градусов", - сказал Вильфанд.

"В Сочи, Геленджике, Анапе температура воды пока что 22 градуса. Но температура будет понижаться", - добавил он.