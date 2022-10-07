Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

7 окт. 9:24

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента РФ Владимира Путина с 70-летием. В поздравительном послании он выразил уверенность в том, что вместе Минск и Москва достойно ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень стратегического партнерства.

"Убежден, что вместе Минск и Москва достойно ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень стратегического партнерства", - сказал он.

Далее глава белорусского государства подчеркнул, что очень дорожит открытыми и доверительными отношениями с президентом России, а также равноправным и плодотворным диалогом, который служит укреплению союзнических белорусско-российских связей.

Лукашенко пожелал Путину "отменного здоровья, созидательных свершений на благо российского государства и долгих лет жизни в окружении любящей семьи и надежных друзей", передает пресс-служба.