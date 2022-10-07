В ГД заявили, что пуск "Северного потока - 2" зависит от ЕС

7 окт. 8:33

Запуск неповрежденной нитки газопровода "Северный поток - 2" зависит от Евросоюза, пока предпосылок для этого нет, сообщил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

"Здесь нельзя давать никаких прогнозов, потому что это зависит не от нас, а от европейской стороны, от той же Германии. Насколько будет потребность? Если будет потребность, они об этом скажут, наверное, можно провести диагностику и запустить эту нитку. Но это европейцы должны принять решение. Пока мы не видим никаких предпосылок", - приводит слова собеседника ТАСС.

По словам Завального пока по-прежнему нет ответов на вопросы о необходимости восстановления газопровода, сроках ремонта и затратах.