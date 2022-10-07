Президент Турции и эмир Катара посетят Казахстан

7 окт. 8:06

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Астану с государственным визитом 12-13 октября, сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"12-13 октября Астану с государственным визитом посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган", - указано в сообщении.

Также стало известно, что 11-12 октября с государственным визитом Казахстан посетит эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

"13 октября под председательством Касым-Жомарта Токаева состоится VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В рамках форума президент Казахстана проведет серию двусторонних встреч с главами государств и правительств, а также с руководителями международных организаций", - сообщает пресс-служба,

В пятницу 14 октября президент Казахстана примет участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которое пройдет под председательством республики. В этот же день состоится саммит "Центральная Азия - Россия".

"15 октября состоится государственный визит в Казахстан президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова", - передает ТАСС.